Niğde'de bayrak töreni coşkusu
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Niğde'de bayrak töreni coşkusu

11.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:41
Niğde'de bayrak töreni coşkusu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Niğde'deki okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni düzenlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Niğde'deki okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni düzenlendi. Aralarında engellilerin de bulunduğu bazı öğrenciler, evlerinde tablet bilgisayarda EBA üzerinden yayınlanan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul yöneticileri, öğretmenler ve kısıtlı sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileleri, saat 10.00'da saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okurken, çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti. Çok sayıda çocuk, balkonda Türk bayrağı açtı. Aralarında engellilerin de bulunduğu bazı öğrenciler, evlerinde tablet bilgisayarda EBA üzerinden yayınlanan İstiklal Marşı coşkusuna katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar, töreni coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstiklal Marşımızı söylerken gerçekten bu coşkuyu yaşamak beni de çok mutlu etti. Bu kampanyayı başlatan bakanlığımıza, bu kampanyaya katılan bütün vatandaşlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde'de bayrak töreni coşkusu
Niğde'de bayrak töreni coşkusu
Niğde'de bayrak töreni coşkusu
Niğde'de bayrak töreni coşkusu
Niğde'de bayrak töreni coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

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