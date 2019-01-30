Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsan İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki siyasi krizle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı suçladı. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya emir verdiğini söyledi.

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