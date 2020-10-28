Nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanlır?

Nice kelimesi Türkçe'de pek çok anlamda kullanılabilir. Uzun yıllardır dilimizde olan bu kelime pek çok insan tarafından sıklıkla kullanılıyor. Peki, nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanılır?