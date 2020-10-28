Nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanlır?
28.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:45
Nice kelimesi Türkçe'de pek çok anlamda kullanılabilir. Uzun yıllardır dilimizde olan bu kelime pek çok insan tarafından sıklıkla kullanılıyor. Peki, nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanılır?
Nice keliemesi Türkçe'de uzun yıllardrı var olan ve eski Türkçenin'de sık kullanılan kelimeleriden birisidir. Peki, nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanlır?
NİCE NE DEMEK?
1. sıfat Kaç, ne kadar.
2. sıfat Birçok:
"Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı." - Abdülhak Şinasi Hisar
3. zarf (ni'ce) Nasıl.
4. zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.
Gibi anlamlara gelebilir.