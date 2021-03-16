NFT Coin Hangileri: NFT Coin Listesi

NFT, kopyalanamaz, değiştirilemez token olarak bilinen NFT; blockchain ağında bulunan, küçük parçalara ayrılamayan biricik token anlamına gelir. Her bir NFT'nin kendine has bir özelliği bulunur. Oyun, resim, müzik, spor, tweet ve daha birçok alana ait NFT token yapılabilmektedir. NFT Coin Hangileri: NFT Coin Listesi

Yaygın olarak NFT olarak adlandırılan, değiştirilebilir olmayan tokenler, dijital veya başka türlü, değiştirilemez varlıkların tokenize edilmiş versiyonlarını temsil eder. Değiştirilemez varlıklar, onları nadir, bölünemez ve değerli kılan benzersiz özelliklere ve niteliklere sahiptir. Bu varlıklar sanal koleksiyonlardan, oyun öğelerinden ve dijital sanat eserlerinden konser biletlerine, gayrimenkullere, kimlik belgelerine ve daha fazlasına kadar çeşitlilik gösterebilir. Mevcut kripto piyasası, ağırlıklı olarak bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi değiştirilebilir varlıklar etrafında dönüyor.

Ancak NFT'ler ilgi kazanıyor ve popülaritelerinin artması, gerçek dünya ve sanal varlıklar için çok çeşitli olanaklar sunuyor. Mevcut NFT kullanım örnekleri koleksiyon, sanat, oyun ve sanal dünyaların ana kategorilerinde yoğunlaşmıştır. Ancak spor, moda ve gerçek dünya varlıkları gibi diğer kategoriler giderek gelişiyor.

Şu anki 5 büyük NFT kullanım durumu:

Koleksiyon parçaları,

Oyun,

Sanat,

Sanal dünyalar

Gerçek dünya varlıkları ve belgeler.

NFT COİN LİSTESİ (İLK 20 NFT)