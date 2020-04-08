New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haber
Suudi Arabistan, New York Times, Koronavirüs, Sağlık
BBC

New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times, Suudi Arabistan kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişiye koronavirüs bulaştığını yazdı. Kraliyet ailesinin tedavi gördüğü özel hastanelerde görev yapan doktorlar, bu durumu Salı gecesi gönderilen "yüksek alarm" uyarısıyla bildirdi.

08.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:58
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin üzerinden 6 hafta geçtikten sonra, kraliyet ailesinin üyelerine de bulaştığı ortaya çıktı.

New York Times'ın haberinde, kraliyet ailesine yakın bir kişinin verdiği bilgiye göre, kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişiye koronavirüs bulaştığı yazıyor.

HASTANE YETKİLİLERİ BU DURUMU "YÜKSEK ALARM" UYARISIYLA BİLDİRDİ

Kraliyet ailesinin tedavi gördüğü özel hastanelerde görev yapan doktorlar, 500 yatağı virüs bulaşma ihtimali olan aile mensupları ve yakınları için hazırladı. Hastane yetkilileri, doktorlara bu durumu Salı gecesi gönderilen "yüksek alarm" uyarısıyla bildirdi.

Özel hastanelerden biri olan Kral Faysal Uzmanlık Hastanesi'nin doktorlara gönderdiği ve New York Times'ın bir kopyasına ulaştığı mesajda, "Ülke genelinden gelecek VIP kişiler için talimatlar hazır olacak. Kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz ama alarm seviyesini yüksek tutuyoruz. Tüm kronik hastalar en acil şekilde taburcu edilmeli, hasta olan hastane çalışanları da başka yerlerde tedavi edilmeli" ifadeleri yer alıyor.

KRAL SALMAN VE PRENS SELMAN CİDDE AÇIKLARINDA TECRİTTE

Kral Faysal Hastanesi'nden iki doktorun ve aileye yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre, Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda. Riyad Valisi, Kral Salman'ın yeğeni.

84 yaşındaki Kral Salman, Cidde açıklarında, Kızıldeniz'de bir adada tecrit altında.

Oğlu 34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman da, birçok bakanla birlikte yine Cidde açıklarında kişisel tecrit uygulayarak virüsten korunmaya çalışıyor.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
'Seni paramparça edeceğim' diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı Haber
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 22:02:58. #1.15#
title