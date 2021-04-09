New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti

İlk şarkıcı Kahraman ile YouTube'da 5 milyondan fazla dinlenen Cemal Can Canseven, New York'a tatile gitti. Gittiği parkta ülkeyi saran dev fareleri gören Canseven, korku dolu anlar yaşayıp "Benim canım temiz ülkem" dedi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 2 hafta önce ilk şarkısı Kahraman'ı dinleyicilerin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük bir ilgi gören Canseven'in şarkısı 5,6 milyon izlenmeye ulaştı. Şimdilerde başarısının tadını çıkaran genç isim, tatil için New York'a gitti ancak hiç beklemediği şeylerle karşılaştı.

FARELERDEN NASİBİNİ ALDI

Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken 3 milyon fare, restoranları dahi bastı. Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.

"GÖZÜNÜ SEVEYİM CANIM MEMLEKETİM"

Konu hakkında açıklama yapan Canseven, "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz" dedi.