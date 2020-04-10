New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor Koronavirüs salgınında vaka sayısına göre dünyada zirvede olan ABD'nin en çok etkilenen kenti New York'ta Hart Adası'na koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, İtalya'yı ve ABD'yi derinden etkiledi. Öyle ki ABD denilince akla ilk gelen yer olan New York'ta toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

HART ISLAND MEZARLIK OLDU

New York'un kuzeydoğusunda Bronx'taki Long Island Sound'un batı ucunda yer alan Hart Island'da (Hart Adası) koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor. Kent merkezinden gemilerle buraya taşınan cesetler özel olarak sarıldıktan sonra tabutlarla defnediliyor.

Adaya günde yaklaşık 30'a yakın ceset gelirken tabutlar açılan uzun çukurlara yan yana dizilerek gömülüyor.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 7 BİNİ GEÇTİ

Dün akşam açıklanan verilere göre New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de salgının merkezi haline gelen eyaletteki koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 799 kişininhayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını söyledi.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DÜŞTÜ

Hastaneye kaldırılma oranlarında 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyenin gözlemlendiğini belirten Cuomo, ancak sayılardaki düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğine ve New York'un hala güvenli olmadığına dikkati çekti.

NEW YORK EKONOMİSİNİ 11 EYLÜL'DEN DAHA FAZLA ETKİLEDİ

Salgının New York ekonomisini de vurduğunu belirten Cuomo, şu an 11 Eylül terör saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti.

ABD genelinde John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 432 bin 579 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 14 bin 831 kişi hayatını kaybetti.