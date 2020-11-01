New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

01.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:53

ABD'nin New York şehrinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hazdeti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler protesto edildi.

ABD'nin New York şehrinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hazdeti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler protesto edildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde New York merkezli ileri gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen protesto, Manhattan'daki Fransa Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde yapıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında binanın karşısındaki kaldırımda toplanan yüzlerce Türk ve Müslüman toplumu üyesi, ellerinde taşıdıkları "Peygamberimize saygı gösterin", "Peygamberimiz onurumuzdur", "İslamofobiye hayır!" şeklinde döviz ve pankartlarla Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

"Avrupa ülkeleri İslam dini üzerinden siyaset yapmayı bırakmalıdır"

Protestoyu organize eden ekipten TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Batılı ülkelerde trend haline gelen İslam düşmanlığını lanetlediklerini söyledi.

Demir, "Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri İslam dini üzerinden siyaset yapmayı bir an önce bırakmalıdır. İslam dini kimsenin siyasi malzemesi haline gelemeyecek kadar kutsaldır. Barış dini olan İslam'a ve İslam'ın güneşi Hazreti Peygamber'e düşünce özgürlüğü adı altında saldırılar kabul edilemez." dedi.

Müslümanları İslamofobi konusunda daha bilinçli olmaya davet eden Demir, "Tüm Müslümanlar, başta Fransa olmak üzere İslam'a saldıran ülkelerin markalarını kullanmayı bırakmalıdır ve tepkisini göstermelidir." çağrısında bulundu.

Yağmur altında yaklaşık 2 saat süren protesto gösterisi olaysız sona erdi.

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu Adana'da protesto edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu Adana'da protesto edildi
Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Kaan Yildirim Burak Özçivit
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut İsmail Kartal Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 00:53:37. #1.15#
title