New World, ilk günde 600.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla zirveye ulaştı! - Haberler
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New World, ilk günde 600.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla zirveye ulaştı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
New World, ilk günde 600.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla zirveye ulaştı!

New World nispeten sorunsuz bir lansman ile zirveye ulaştı.

New World'ün merakla beklenen lansman günü geldi ve nihayet oyun dünya çapında piyasaya sürüldü ve hayranlar oyuna büyük miktarlarda akın etti. Oyunun lansmanından sonraki ilk birkaç saat içinde 600.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla listelerin zirvesine yerleşti.

Online oyuncu sıralamasında Steam'in oyun istatistikleri, New World'ün 660.981 mevcut oyuncuda olduğunu gösteriyor ve bu, bugünün oyuncu sayısı açısından uzun süredir liderliği devam eden CS: GO'nun hemen altında. New World , Dota 2 , Apex Legend s ve PUBG gibi diğer Steam oyunlarını geride bıraktı.

Belirli New World sunucuları için  uzun kuyruklar vardı. Özellikle de popüler bir yayıncı bu sunucuya katılmaya karar verdiyse. Sunucular eşitlendiğinde, oyun Steam'de daha fazla eşzamanlı oyuncuya sahip olabilir.

Bazı oyuncular 15.000'den fazla kişinin sırada olduğunu bildiriyor. Bazı oyuncuların da aldığı birden fazla hata var. Yine de çoğunlukla, insanlar kısa bir süre içinde yeniden sıraya girebilir ve bir sunucuya girebilir. Sunucuya bağlı olarak, sıra süreleri beş dakika veya beş saat olabiliyor.

Amazon'un en yeni MMO'su iki başarılı beta dönemine sahipti ve bugün dünya çapında piyasaya sürüldü ve çoğu insan için iyi sonuç verdi. Sırada beklerken bazı hatalar ile karşılaşılabiliyor ve insanlar oyuna girdikten sonra bazı çökmeler olabiliyor, ancak çoğunlukla, bu New World için nispeten sorunsuz bir lansmandı.

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