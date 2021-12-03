New World'de bot kullanan binlerce hesap banlandı

Piyasaya sürülmesinden bu yana geçen aylarda, Amazon Game Studios'un New World ticari olarak başarılı olduğu kadar tartışmalı da oldu. Oyuncular, şüpheli oyun tasarımı ve sunucu aktarımlarıyla ilgili sorunları içeren oyunun her zamanki sorun seçimine zaten aşina olabilirler.

New World'de Botlar giderek artıyor, ancak New World oyncuları son zamanlarda oyunu kaynaştırmış üst düzey botların bir şişmesini fark etmişlerdir. Bu botlardan bazıları otomatik olarak haritadan malzemeler topluyor.

Amazon'un yaptığı açıklamada "Botlara karşı mücadelemizde sürekli iyileştirmeye kararlıyız ve sadece dün botları kullanmak için 7.700'den fazla hesabı yakaladık. Amacımız New World'ün tüm oyuncular için eğlenceli ve adil olmasını sağlamaktır. New World forumlarında ve Twitter'da güncellemeleri elimizde olduğu gibi yayınlayacağız." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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