Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı Turizme açılması için son hazırlıkların yapıldığı Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezini Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolun yapımı için çalışmalar başladı.

Turizme açılması için son hazırlıkların yapıldığı Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezini Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolun yapımı için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Nevşehir'in kaderini değiştirecek" dediği Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması için çalışmalar devam ediyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinde gezi güzergahı oluşturma ve aydınlatma çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bölgeyi gezmeye gelecek olan turistlerin kale etrafına ulaşımı için çevresindeki yollarda da iyileştirme çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni Niğde Yolu Kavşağı'na bağlayan bağlantı yolunda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının ardından yeraltı yerleşim merkezi girişinde otopark ve çevre düzenleme çalışmaları da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri bugünde Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kiliseyi Nevşehir Kalesi'ne bağlayan yaklaşık 2 km'lik stabilize yolda iyileştirme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha önce stabilize olan yolda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Buradaki çalışmalarında kısa sürede tamamlanması talimatını veren Başkan Arı, "Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin bir bölümünün 2020 yılı turizm haftasında turizme açacağımıza dair söz vermiştik. Biz 20 Nisan öncesinde bunun için hazırlıklarımızı tamamladık ancak virüs salgını nedeniyle bu arzumuzu elimizde olmayan nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik. Bu arada bizlerde turizme açacağımız bölgeye turistlerin ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdik. İlk olarak kale yanında bulunan alternatif yolumuzda iyileştirmeler yaparak eksikliklerini giderdik. Bölgeye gelen tur araçlarının park edebileceği alanlar oluşturarak çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Kurşunlu Cami önündeki Kasaplar Çarşısı'nda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Şimdi de Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda iyileştirme çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki aylarda restorasyon çalışmaları başlayacak olan bu kiliseler ile birlikte Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılmasıyla artık şehir merkezimizde turizme anılır bir hale gelecek. Nevşehir için güzel günler yakın." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA