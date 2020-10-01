Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
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Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı

01.10.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:49

Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.

Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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