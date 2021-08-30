Nevşehir Kalesi'nde "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi

Nevşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi.