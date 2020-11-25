Nevşehir Kalesi 'Kadına karşı şiddete hayır' demek için turuncuya büründü
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Nevşehir Kalesi 'Kadına karşı şiddete hayır' demek için turuncuya büründü

25.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:19
Nevşehir Kalesi 'Kadına karşı şiddete hayır' demek için turuncuya büründü

Nevşehir Kalesi, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatılarak kale eteklerine lazer ışıklarla 'Kadına Şiddete Hayır' yazıldı.

Nevşehir Kalesi, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatılarak kale eteklerine lazer ışıklarla 'Kadına Şiddete Hayır' yazıldı.

Nevşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarından olan Nevşehir Kalesi'ni turuncu renkle aydınlatarak destek verdi. Bu özel günün önemine dikkati çekmek için turuncu renkle aydınlatılan Nevşehir Kalesi'nin eteklerine lazerle 'Kadına Şiddete Hayır' yazısı yansıtıldı.

Şiddetin her türlüsünün çirkin ve kabul edilemez olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Kadın, bizi dünyaya getiren annemiz, kız kardeşimiz, yol arkadaşımız, eşimiz, evladımız, kızımız; bizim bir parçamız, hayatımızın bir vazgeçilmezi, olmazsa olmazımız, en kıymetlimiz ve gözbebeğimizdir" dedi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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