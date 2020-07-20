Nevşehir'in kaderini değiştirecek tarihi gün için tüm hazırlıklar tamam
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Nevşehir'in kaderini değiştirecek tarihi gün için tüm hazırlıklar tamam

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük önem verdiği Nevşehir Kalesi ve etrafındaki Kayaşehir'in turizme açılması için beklenen gün geldi.

Nevşehir'in kaderini değiştirecek tarihi gün için tüm hazırlıklar tamam
20.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:44

Nevşehir Kalesi ve tarihi Kayaşehir'in turizme açılışı öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Nevşehir'in il oluşunun 66. Yıl dönümü kutlamaları ile birlikte Türk ve Dünya turizmine açılacak olan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, Nevşehir'in kaderini değiştirecek.

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçtiğimiz yıllarda Nevşehir Kalesi etrafında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkartılan ve 6. Yüzyıldan günümüze kadar sürekli bir yaşam izlerinin bulunduğu Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan muhteşem bir törenle turizme açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Nevşehir protokolünün katılımı ile gerçekleştirilecek olan açılış töreni akşam saat 20.00'da Nevşehir Kalesi'nde başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle töreni vatandaş Nevşehir Külliyesi yanındaki TÜİK Meydanına kurulan dev ekranlardan izleyebilecek.

Törende Nevşehir protokolünün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmalarının ardından ünlü sanatçı Ferman Akgül bir konser verecek.

Açılış törenin de olduğu gibi konser etkinliğini de vatandaşlar TÜİK Meydanı'ndan takip edebilecek.

Açılış töreni ve konser programının ardından dileyen vatandaşlar Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'i gezebilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve geldiği günden bu yana büyük önem verdiği ve her fırsatta 'Nevşehir'in kaderini değiştirecek' dediği Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilecek olan tören öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Uzun süredir belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığı Nevşehir Kalesi etrafı yeni haliyle adeta göz kamaştırırken Belediye Başkanı Rasim Arı, saat 20.00'da başlayacak olan açılış töreni için tüm vatandaşları TÜİK Meydanı'na davet etti.

Kaynak: Bültenler

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