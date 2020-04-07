Nevşehir'de sağlık çalışanlarına kandil simidi ve ayran dağıtıldı Nevşehir Belediyesi tarafından, Berat Kandili dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarına kandil simidi ve ayran dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, Berat Kandili dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarına kandil simidi ve ayran dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, Berat Kandili dolayısıyla Nevşehir Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları için kandil simidi hazırlattığı belirtildi.

Kandil simitlerinin, sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelerde belediye görevlileri tarafından ayran ile birlikte ikram edildiği kaydedilen açıklamada, dağıtım sırasında belediye görevlileri ve sağlık çalışanlarının sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: AA