Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 34 yaşındaki oğlu Engin Karakollu'yu, 15 ay önce tüfeğiyle vurarak öldürüp cesedini bahçeye gömen, cinayeti de dün Müge Anlı'nın programında itiraf eden 59 yaşındaki Arif Karakollu, sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Derinkuyu'ya bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya giderek, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğunu söyledi. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, dün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için katıldığı Müge Anlı'nın televizyon programında cinayeti itiraf etti. Arif Karakollu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlunu tüfekle ateş ederek öldürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü söyledi.

CESET SAMAN BALYALARININ ALTINDA BULUNDU

Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, bahçede saman balyalarının altında toprağa gömülü halde bulundu. Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TUTUKLANDI

Televizyon programının ardından gözaltına alınan Arif Karakollu, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadesi alınan Arif Karakollu, sağlık kontrolünden geçirilerek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA