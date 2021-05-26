Nevra Serezli'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevra Serezli'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Nevra Serezli'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreninde "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de takdim edildi.

Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreninde "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de takdim edildi. Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi Nevra Serezli oldu. Usta oyuncu teşekkür konuşmasında, "Böyle muhteşem bir seyirciye oyun oynamak bile bence başlı başına bir ödül. Yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren Sabancı Vakfı mensuplarına beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Başarı bir yolculuktur bir varış noktası değil. Ben de bu yolculukta eğer genç insanlara biraz dokunabildimse, biraz örnek olabildimse ne mutlu bana" dedi.

Nevra Serezli'ye ödülünü Vali Süleyman Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Evgar Hande Erçel İlker Kaleli
Spor Mustafa Cengiz Josef De Souza Lukas Podolski Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevra Serezli'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 11:04:59. #1.14#

title