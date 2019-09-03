Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi

03.09.2019 22:42

RTÜK'ün internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına denetim getirmesinin ardından Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası gündeme gelmişti.

"BENİM SİZİ BIRAKMAYA HİÇ NİYETİM YOK"

Netflix Türkiye Sözcüsü'nünbugün yaptığı açıklama sonrası, Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından çekilme söylentilerine ilişkin esprili bir açıklama geldi. Paylaşımda "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok, söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin" dendi.

"SORULAN SORUYA YANIT DA VERDİ"

Aynı hesaptan "Kanka sansür olayı da yok dimi?" sorusuna "Çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak ekipçe önceliğimiz. Bunu yaparken senin istediğini özgürce izlemen de bizim için bir o kadar önemli. Ayrıca böyle bir taleple karşılaşmadık." cevabı verildi.