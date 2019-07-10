Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Dizisi 'Another Life'ın Fragmanı Yayınlandı

Dizi ve film platformu Netflix'e yeni bir bilim kurgu dizisi geliyor. 10 bölümden oluşacak olan dizinin ismi; "Another Life".

Another Life, dünya dışı varlıkları araştırmak için riskli bir göreve çıkan astronot Niko Breckenridge ve ekibinin, araştırma sırasında yaşayacaklarını konu ediniyor. Dizinin başrolünde, Battlestar Galactica'daki Starbuck rolü ile yakından tanıdığımız ABD'li oyuncu Katee Sackhoff bulunuyor.

Katee Sackhoff'un yanı sıra Selma Blair, Justin Chatwin, Samuel Anderson ve Tyler Hoechlin gibi isimlerde bu bilim kurgu dizisinin kadrosunda yer alıyorlar.

Netflix şimdi, bu bilim kurgu dizisinin yeni bir fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, dizinin aksiyonunun yüksek olacağını açıkça gözler önüne seriyor.

İşte Another Life'ın Fragmanı:

Çalışmaları tamamlanan dizinin ilk sezonu, 25 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.