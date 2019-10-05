Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

05.10.2019 15:08

Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yaşar, sinema filminde oynayacağının müjdesini verdi.

"NETFLIX İLE ANLAŞTIM"

Şarkıcı, dünyaca ünlü dijital dizi ve film platformu Netflix ile anlaştığını, yakında çekilecek bir filmde kamera karşısına geçeceğini belirterek şunları söyledi: "Çok farklı bir sinema filmi için Netflix'le anlaştım. Detaylar hakkında konuşmak için erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix'in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum zaten. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım için çok heyecanlıyım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ebru Yaşar'ın bu açıklaması basında yer aldıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni projesinde başarılı şarkıcıya destek olurken bazı kullanıcılar ise dalga geçti.