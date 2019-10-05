Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

Önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülenen şarkıcı Ebru Yaşar, Netflix ile anlaştığını ve yakın bir zaman sonra sinema filminde oynayacağını söyledi.

05.10.2019 15:08
Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yaşar, sinema filminde oynayacağının müjdesini verdi.

"NETFLIX İLE ANLAŞTIM"

Şarkıcı, dünyaca ünlü dijital dizi ve film platformu Netflix ile anlaştığını, yakında çekilecek bir filmde kamera karşısına geçeceğini belirterek şunları söyledi: "Çok farklı bir sinema filmi için Netflix'le anlaştım. Detaylar hakkında konuşmak için erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix'in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum zaten. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım için çok heyecanlıyım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ebru Yaşar'ın bu açıklaması basında yer aldıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni projesinde başarılı şarkıcıya destek olurken bazı kullanıcılar ise dalga geçti.

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YORUMLAR (3)

  • SOWHAT:
    Netflix yurt dışında kaliteli yapımlara imza atarken , TR politikasını sabah kuşağı moduna bağladığını Ebru Yaşar la ispat etmiştir. Hayırlı olsun, dünya artiz görsün ??????
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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