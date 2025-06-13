Netanyahu kaçtı mı? Netanyahu nerede, Yunanistan'da mı?

Netanyahu kaçtı mı? Netanyahu nerede, Yunanistan'da mı?
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İsrail ordusu günlerdir devam eden tehditler sonrası gece yarısı İran'a "Yükselen Aslan" operasyonu başlattı. 200 savaş uçağıyla gerçekleştirilen 300 saldırıda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürüldü. Peki, Netanyahu kaçtı mı? Netanyahu nerede, Yunanistan'da mı?

İran'a yönelik saldırılar sonrası misilleme olasılığını hesaba katan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi. Radar sisteminde İsrail hükümet uçağının Atina'ya gittiği görüntülenirken uçakta Netanyahu'nun olup olmadığı bilinmiyor. Netanyahu kaçtı mı? Netanyahu nerede, Yunanistan'da mı?

NETANYAHU KAÇTI MI?

İsrail'in halen devam eden saldırılarına İran'ın vereceği karşılık ihtimali dünyayı tedirgin etmeye devam ederken ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi.

İsrail medyası, Tel Aviv rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların ardından bilinmeyen bir yere, muhtemelen Yunanistan'a götürüldüğünü aktardı.

RADAR SİSTEMİNDE DE GÖRÜLDÜ

Radar sistemine de yansıyan görüntülerde İsrail hükümet uçağının Atina'ya gittiği yer alırken uçakta Netanyahu'nun olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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