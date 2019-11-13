Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz
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Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir" diye konuştu

13.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:16
Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Şeridi'nde bulunan direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.


İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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