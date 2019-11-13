Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

13.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:16

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle