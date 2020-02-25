: Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

25.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:08

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Netanyahu, Twitter hesabından Arapça yayımladığı mesajda, 91 yaşında hayatını kaybeden Mübarek'in yakın dostu olduğunu belirtti.

Mesajında Netanyahu, "İsrail halkı ve hükümeti adına eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mübarek, halkını barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail ile de barış yapmaya yönelten bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mübarek ile birçok defa görüştüğünü dile getirerek, "Bu görüşmelerde Mübarek'ten barışa derin bir bağlılık intibası aldım. Mısır ile birlikte bu yolu sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Mübarek ailesine ve Mısır halkına taziyelerimi sunuyorum." cümlelerini kullandı.

Kaynak: AA

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