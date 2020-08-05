Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
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Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen devasa patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etmesi kafaları karıştırdı.

05.08.2020 08:18 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:38

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda elinde dün akşam saatlerinde Beyrut'taki patlamanın yaşandığı, limanın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenmişti.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, genel kurulda yaptığı konuşmada "Düşmanlarımızın kendine ölümcül silahlar ile donatmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunu nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Bu konuşmadan 2 yıl sonra Beyrut limanında adete bir nükleer patlamayı andıran olayın meydana gelmesi kafaları karıştırdı. Konunun sosyal medyada da büyük yankı uyandırması sonrası İsrail cephesinden bir açıklama geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş

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Haber Yorumları (1)
İSRAİL: BİZLE Bİ ALAKASI YOK. İŞİNİZ GÜCÜNÜZ KOMPLO. ŞİZOFREN OLDUNUZ :))
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