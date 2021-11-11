Neslihan Batur'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da Neslihan Batur kimdir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

NESLİHAN BATUR BULUNDU MU?

İki çocuk annesi Neslihan Batur, İstanbul Kartal'dan kayboldu.

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