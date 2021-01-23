Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü
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Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü

23.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:58
Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü

Oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

Oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

Neslihan Atagül'ün yerine ise Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

SON HALİ SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri oyuncudan yeni bir kare geldi.

Şu sıralar evinde dinlenen oyuncunun son hali, hayranlarını bir hayli üzdü.

DEĞİŞİM YÜZÜNE YANSIDI

Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün yaşadığı değişim, yüzüne yansıdı.

Neşeli gözükmeye çalışan Atagül'ün oldukça yorgun olduğu gözlendi.

Kaynak: Hürriyet

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