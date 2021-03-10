Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak
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Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak

10.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:37
Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak

Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en çok okunan dergilerinden olan HOLA'ya kapak olan Neslihan Atagül, Hollywood'un radarına girdi. Atagül, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın yer aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldı.

Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ve farklı projelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayan Atagül, geçtiğimiz hafta ise Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak olmuştu.

ROL ARKADAŞLARI DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR OLACAK

Ünü Türkiye sınırlarını aşan başarılı oyuncu, dergiye kapak olduktan sonra Latin Amerikalı yapımcıların dikkatini çekti. Ülkemizdeki başarılı yapımları da takip edilen Neslihan Atagül'ün, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın rol aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldığı öğrenildi.

BU HAFTA YAPIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bu hafta içinde filmin yapımcıları ile online bir görüşme yapacak olan güzel oyuncu, ekiple anlaştığı takdirde yıl sonunda çekimlere katılacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise ünlü yönetmen Juan Diego Botto yapacak.

Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak
Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 01:12:11. #1.15#
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