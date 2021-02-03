Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek açıklama

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Go¨ru¨ntu¨lendiklerini fark eden Neslihan Atagu¨l Dogˆulu, "Siz nereden c¸ıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Gec¸irdigˆi rahatsızlık sonrası gu¨nler sonra evinden c¸ıktıgˆını so¨yleyen 28 yas¸ındaki oyuncu, "Daha iyiyim go¨rdu¨gˆu¨nu¨z gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından bo¨yle biraz daha hayata karıs¸maya bas¸ladım. I·yiyim yani" ac¸ıklamasını yaptı.

'5 KİLO VERDİM'

Bir hayli kilo verdigˆi go¨ru¨len Atagu¨l, "Bes¸ kilo falan verdim" dedi. Doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldıgˆı iddialarına oyuncu, "Evet. O¨yle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bu¨nyem pek kaldıramadı yogˆun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.

'HAYIRLISI OLSUN'

"Sizden sonra Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n dahil oldu diziye, neler so¨ylemek istersiniz?" sorusu u¨zerine Atagu¨l, "Hayırlısı olsun arkadas¸lar, bir s¸ey so¨ylemeyecegˆim. Sagˆ olun ilginiz ic¸in tes¸ekku¨rler" dedikten sonra es¸i Kadir Dogˆulu'nun yardımıyla aracına binip uzaklas¸tı.





Kaynak: Snob Magazin