Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek açıklama

03.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:49
Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek açıklama

Neslihan Atagu¨l, es¸i Kadir Dogˆulu'yla birlikte o¨nceki aks¸am Etiler'de go¨ru¨ntu¨lendi. U¨nlu¨ oyuncu, verdigˆi kilolarla dikkat c¸ekti. Güzel oyuncu, "İki adım atınca yoruluyorum" diyerek hayranlarını üzdü. İşte Atagül'ün açıklamaları...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Go¨ru¨ntu¨lendiklerini fark eden Neslihan Atagu¨l Dogˆulu, "Siz nereden c¸ıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Gec¸irdigˆi rahatsızlık sonrası gu¨nler sonra evinden c¸ıktıgˆını so¨yleyen 28 yas¸ındaki oyuncu, "Daha iyiyim go¨rdu¨gˆu¨nu¨z gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından bo¨yle biraz daha hayata karıs¸maya bas¸ladım. I·yiyim yani" ac¸ıklamasını yaptı.

'5 KİLO VERDİM'

Bir hayli kilo verdigˆi go¨ru¨len Atagu¨l, "Bes¸ kilo falan verdim" dedi. Doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldıgˆı iddialarına oyuncu, "Evet. O¨yle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bu¨nyem pek kaldıramadı yogˆun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.

'HAYIRLISI OLSUN'

"Sizden sonra Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n dahil oldu diziye, neler so¨ylemek istersiniz?" sorusu u¨zerine Atagu¨l, "Hayırlısı olsun arkadas¸lar, bir s¸ey so¨ylemeyecegˆim. Sagˆ olun ilginiz ic¸in tes¸ekku¨rler" dedikten sonra es¸i Kadir Dogˆulu'nun yardımıyla aracına binip uzaklas¸tı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Haydar Akar Muharrem İnce Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:49:43. #1.14#
title