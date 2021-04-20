Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar biyografisi nedir?

Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar biyografisi nedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynamıştır. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar nereli, mesleği nedir? Neslihan Acar hayatı ve biyografisi nedir?

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynamıştır. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar nereli, mesleği nedir? Neslihan Acar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

Neslihan Acar (d. 14 Şubat 1969, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır.[2] Bir çocuk annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

Maraşlı - 2021

• Kapan - 2019

• Bizim Semtin Çocukları - 2018

• O Hayat Benim - 2014

• Sürgün Hayatlar - 2008

• Davetsiz Misafir - 2005

• Fırtına Hayatlar - 2004

• Dudaktan Kalbe - 2004

• Umutların Ötesi - 2003

• Hayat Bilgisi - 2003

• Dava/ Doz - 2001

• Hain Geceler - 1998

• Acı Günler - 1997

• Çıkmaz Yol - 1996

• Kış Düşleri - 1993

• Öldüren Miras - 1993

• Tetikçi Kemal-1993

• Bizim Mahalle - 1993

• Mahallenin Muhtarları - 1992

• İki Günlük Hürriyet - 1989

• Yasak İlişki - 1988

• Bebek Yüzlü - 1988

• Kumar (2) - 1988

• Babam ve Ben - 1988

• Her şey Güzeldi - 1988

• Küçük Fahişe - 1988

• Canım Oğlum - 1988

• Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988

• Allah Allah - 1987

• Benim Olsaydın - 1987

• Benim İçin Ağlama - 1987

• Ne Fayda - 1987

• Sızı - 1987

• Kızımın Kanı - 1987

• Düş Yakamdan Osman - 1987

• Bekçi - 1986

• Aşkın Kanunu Yoktur - 1986

• Sevgi Çıkmazı - 1986

• Acı Lokma - 1986

• Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

• Dayak Cennetten Çıkma - 1986

• Elmayı Kim Isırdı - 1986

• Sultanoğlu - 1986

• Mavi Mavi - 1985

• Sevmek - 1985

• Beyaz Ölüm - 1983

Maraşlı Behiye kimdir? Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Maraşlı Behiye kimdir? Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?
Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?
Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 14. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 14. Bölümde neler olacak?
Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 14. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 14. Bölümde neler olacak?
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Vladimir Putin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar biyografisi nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 00:48:01. #1.15#

title