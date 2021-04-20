Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar biyografisi nedir?

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynamıştır. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar nereli, mesleği nedir? Neslihan Acar hayatı ve biyografisi nedir?

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynamıştır. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar nereli, mesleği nedir? Neslihan Acar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

Neslihan Acar (d. 14 Şubat 1969, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır.[2] Bir çocuk annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

• Maraşlı - 2021

• Kapan - 2019

• Bizim Semtin Çocukları - 2018

• O Hayat Benim - 2014

• Sürgün Hayatlar - 2008

• Davetsiz Misafir - 2005

• Fırtına Hayatlar - 2004

• Dudaktan Kalbe - 2004

• Umutların Ötesi - 2003

• Hayat Bilgisi - 2003

• Dava/ Doz - 2001

• Hain Geceler - 1998

• Acı Günler - 1997

• Çıkmaz Yol - 1996

• Kış Düşleri - 1993

• Öldüren Miras - 1993

• Tetikçi Kemal-1993

• Bizim Mahalle - 1993

• Mahallenin Muhtarları - 1992

• İki Günlük Hürriyet - 1989

• Yasak İlişki - 1988

• Bebek Yüzlü - 1988

• Kumar (2) - 1988

• Babam ve Ben - 1988

• Her şey Güzeldi - 1988

• Küçük Fahişe - 1988

• Canım Oğlum - 1988

• Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988

• Allah Allah - 1987

• Benim Olsaydın - 1987

• Benim İçin Ağlama - 1987

• Ne Fayda - 1987

• Sızı - 1987

• Kızımın Kanı - 1987

• Düş Yakamdan Osman - 1987

• Bekçi - 1986

• Aşkın Kanunu Yoktur - 1986

• Sevgi Çıkmazı - 1986

• Acı Lokma - 1986

• Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

• Dayak Cennetten Çıkma - 1986

• Elmayı Kim Isırdı - 1986

• Sultanoğlu - 1986

• Mavi Mavi - 1985

• Sevmek - 1985

• Beyaz Ölüm - 1983