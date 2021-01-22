Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
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Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

22.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:39
Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyü kırsalında, nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurularak, öldürülmüş bulundu.

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyü kırsalında, nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurularak, öldürülmüş bulundu. 

Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan Ömer Kurt, kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı telef olmuş buldu. Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi. Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'ne bilgi verdi.


Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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