Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri! Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Kesik Çayır Biçilir mi sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri ve Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Kesik Çayır Biçilir mi de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Kesik Çayır Biçilir mi sözleri nedir?Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ KESİK ÇAYIR BİÇİLİR Mİ BİÇİLİR Mİ TÜRKÜ SÖZLERİ
[1. Bölüm]
Kesik Çayır Biçilir mi biçilir mi?
Sular soğuk içilir mi?
Bana yardan geçti derler
Seven yardan geçilir mi?
[Nakarat]
Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu oğlan şu kıza yanmış desinler
[Ara]
Enstrümantal Kısım
[2. Bölüm]
Ankara'nın tren yolu
Gahı doğru gahı eğri
Canım benim Anadolu
Gideyim mi senden gayrı?
[Köprü]
Aman ben yandım yandım yandım yandım yandım
Ellerin memleketinde aldandım kaldım