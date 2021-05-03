Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri! Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!
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Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri! Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!

Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri! Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Kesik Çayır Biçilir mi sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri ve Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Kesik Çayır Biçilir mi de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Kesik Çayır Biçilir mi sözleri nedir?Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ KESİK ÇAYIR BİÇİLİR Mİ BİÇİLİR Mİ TÜRKÜ SÖZLERİ

[1. Bölüm]

Kesik Çayır Biçilir mi biçilir mi?

Sular soğuk içilir mi?

Bana yardan geçti derler

Seven yardan geçilir mi?

[Nakarat]

Aman desinler desinler şeker yesinler

Şu oğlan şu kıza yanmış desinler

[Ara]

Enstrümantal Kısım

[2. Bölüm]

Ankara'nın tren yolu

Gahı doğru gahı eğri

Canım benim Anadolu

Gideyim mi senden gayrı?

[Köprü]

Aman ben yandım yandım yandım yandım yandım

Ellerin memleketinde aldandım kaldım

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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