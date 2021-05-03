Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri! Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Kesik Çayır Biçilir mi sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Kesik Çayır Biçilir mi türkü sözleri ve Kesik Çayır Biçilir mi sözleri!