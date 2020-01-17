: Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek olan 'regl kulübeleri' yıkıldı

17.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:55

Nepal'de hükümet, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen bazı bölgelerde devam eden ve kadınların çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmalarına yol açan, menstrüasyon (adet) döneminde "sürgün" edildikleri "regl kulübelerini" yıktı.

KULÜBELER YIKILDI

Baş Bölge Müdürü Sushil Baidhya, yaptığı açıklamada, Kanchanpur bölgesindeki köy ve kasabalarda, çoğunluğu kerpiç duvarlardan oluşan üstü samanla örtülü kulübelerin yıkıldığını bildirdi.

2005'TE YASAKLANMIŞTI

Nepal'de adet dönemindeki kadınların sürgün edilmesi geleneği, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen batı bölgelerinde devam etti. Geçen sene, kadınları "sürgüne" göndermeye zorlayanlara 3 ay hapis ve 26 dolar para cezası getirildi.

REGL OLAN KADINLAR KİRLİ KABUL EDİLİP KULÜBELERE SÜRGÜN EDİLİYOR

Nepal'in batısındaki ücra köylerde yaygın olan ve "Chhaupadi" adı verilen gelenekte, menstrüasyon dönemindeki kadınlar "kirli" kabul ediliyor.

Bu süreçte ahırlarda ineklerle kalmaya zorlanan ve evlerine girmeleri yasaklanan kadınlara yeterli yiyecek de verilmiyor.

Kadınlar, adet dönemleri bitene kadar tapınaklara giremiyor ve dini törenlere katılamıyor.

HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR OLDU

Bu "sürgünler" sırasında yaşamaya zorlandıkları kulübelerde ateş yakarak ısınmaya çalışan bazı kadınların, duman sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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