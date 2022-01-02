Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi (2)

ADIYAMAN (AA) - Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı ve dev heykelleriyle adından söz ettiren UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, AA muhabirine, salgın sürecindeki kapanmanın ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

İlgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Günaydın, "Nemrut Dağı'nı bu yıl 170 binden fazla kişi ziyaret etti. Bunların yüzde 90'ı yerli turistlerden oluşuyor. Geçen yıl pandeminin de etkisiyle ziyaretçi sayımız 52 bin kişiye düşmüştü ama bu yıl neredeyse 3 katına ulaştık ve 171 bin kişi ağırladık." dedi.

Hayata geçirilen projelerle yeni yıla yeni hedeflerle girdiklerini anlatan Günaydın, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl 300 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Buraya gelen turistler ilimizi ve değerlerimizi yakından görüp tanıma fırsatı yakalar ve turizm sektöründeki işletmelerin ekonomik anlamda para kazanmalarında destek sağlarlar. Adıyaman'da turizmi geliştirmek için paydaşlarımızla sürekli iş birliği halindeyiz, projeler üretmekteyiz. Adıyaman turizminin canlandırılması projesi kapsamında 9 destinasyon merkezinde ziyaretçi karşılama merkezi, lavabolar, ışıklandırma, yürüyüş yolları gibi çevre düzenlemeleri yapıldı. Bu gibi projelerle ilimizde turizmin daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz."