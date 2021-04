Neil Druckmann'dan The Last of Us 3 için açıklama geldi

The Last of Us'ın yönetmeni ve senaristi Neil Druckmann, serinin üçüncü oyunu The Last of Us 3 için bazı bilgiler verdi. Böylece The Last of Us 3 gelecek mi? sorusu da yanıt buldu. Detaylar haberimizde!

Naughty Dog tarafından ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us günümüzde hâlâ popülaritesini kaybetmeden ödüller kazanmaya devam ediyor. Oyunun yönetmeni senaristi Neil Druckmann serinin üçüncü oyunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Druckmann, merakla beklenen The Last of Us: Part 3 için bir hikaye tasladığı hazırladı, ancak şu anda çalışmalarını sürdürmüyor. Yaratıcı yönetmen Neil Drucmann, "bir gün gün ışığını görebileceğini" umduğunu belirtiyor.

"UMARIM BİR GÜN, GÜN IŞIĞINI GÖREBİLİR"

The Last of Us Part 2'nin yazımı hakkında Script Apart podcast'inin bir bölümünde konuşan Druckmann, bir devam filmi olasılığına kısaca değinmişti: "Ne kadar açıklamak istediğimi aslında bilmiyorum... Yardımcı yazar Halley Gross ve ben, yapmadığımız bir hikaye için bir taslak yazdık -ama umarım bir gün, gün ışığını görebilir- bu oyundan sonra ne olacağını biraz araştırıp göreceğiz." dedi. Neil Druckmann ayrıca, oyunun şu anda geliştirilmediğini de sözlerine ekledi.

Naughty Dog şu anda birkaç proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri multiplayer oyunu olan The Last of Us Part 2. Stüdyo The Last of Us Part II'den sonraki oyunun ya yeni bir IP ya da The last of Us Part 3 olacağını söylemişti. Görünen o ki yeni proje IP olacak gibi. Ayrıca, Jason Schreier'dan gelen bilgilere göre ilk oyun The last of Us'ın yenilenmiş versiyonu da yapılıyor.