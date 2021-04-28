Neil Druckmann'dan The Last of Us 3 için açıklama geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neil Druckmann'dan The Last of Us 3 için açıklama geldi

Neil Druckmann'dan The Last of Us 3 için açıklama geldi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

The Last of Us'ın yönetmeni ve senaristi Neil Druckmann, serinin üçüncü oyunu The Last of Us 3 için bazı bilgiler verdi. Böylece The Last of Us 3 gelecek mi? sorusu da yanıt buldu. Detaylar haberimizde!

Naughty Dog tarafından ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us günümüzde hâlâ popülaritesini kaybetmeden ödüller kazanmaya devam ediyor. Oyunun yönetmeni senaristi Neil Druckmann serinin üçüncü oyunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Druckmann, merakla beklenen The Last of Us: Part 3 için bir hikaye tasladığı hazırladı, ancak şu anda çalışmalarını sürdürmüyor. Yaratıcı yönetmen Neil Drucmann, "bir gün gün ışığını görebileceğini" umduğunu belirtiyor.

"UMARIM BİR GÜN, GÜN IŞIĞINI GÖREBİLİR"

The Last of Us Part 2'nin yazımı hakkında Script Apart podcast'inin bir bölümünde konuşan Druckmann, bir devam filmi olasılığına kısaca değinmişti: "Ne kadar açıklamak istediğimi aslında bilmiyorum... Yardımcı yazar Halley Gross ve ben, yapmadığımız bir hikaye için bir taslak yazdık -ama umarım bir gün, gün ışığını görebilir- bu oyundan sonra ne olacağını biraz araştırıp göreceğiz." dedi. Neil Druckmann ayrıca, oyunun şu anda geliştirilmediğini de sözlerine ekledi.

Naughty Dog şu anda birkaç proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri multiplayer oyunu olan The Last of Us Part 2. Stüdyo The Last of Us Part II'den sonraki oyunun ya yeni bir IP ya da The last of Us Part 3 olacağını söylemişti. Görünen o ki yeni proje IP olacak gibi. Ayrıca, Jason Schreier'dan gelen bilgilere göre ilk oyun The last of Us'ın yenilenmiş versiyonu da yapılıyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Altun Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Neil Druckmann'dan The Last of Us 3 için açıklama geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:31:16. #1.14#

title