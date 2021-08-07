Nehirde cesedi bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde Emrah Karakaya'nın cesedi bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde Emrah Karakaya'nın cesedi bulundu.

İlçeden geçen Berdan Nehri'nin Vefa köprüsü bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde suda ceset görünce polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Emrah Karakaya'ya ait olduğu belirlendi.Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan