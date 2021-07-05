Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi! Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?
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Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi! Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?

Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi! Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nefise Karatay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nefise Karatay hakkında merak edilenler. Nefise Karatay hayatı ve biyografisi. Nefise Karatay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nefise Karatay merak konusu oldu. İşte Nefise Karatay hakkında merak edilen Nefise Karatay kimdir, Nefise Karatay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Nisan 1976

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Hessen, Almanya

Boy: 1,76 m

Nefise Karatay 26 Nisan 1976 yılında Hessen'de dünyaya geldi. 1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. Aynı yıl InterStar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik kariyerine başladı. 1998 yılında Hakan Peker'in 'Bir Efsane' şarkısının klibinde oynadı. 2001 yılında nişanlısı Mehmet Ali Erbil ile birlikte Elele dergisine iddialı pozlar verdi. 2007–2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizinde canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle tanındı. 16 Temmuz 2012 yılında Yusuf Day ile evlendi. Ağustos 2015 yılında kızı Maya dünyaya geldi

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