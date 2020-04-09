''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
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Beyoğlu, Tophane, Fatih, Güncel

''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı

Beyoğlu'nda bir parkta otururken koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisin dikkatini çeken genç, dışarıda bulunmasının sebebini 'can sıkıntısı' olarak açıkladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken gence para cezası kesildi.

09.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:33

Beyoğlu Tophane'de bir parkta oturan genç, polisin koronavirüs denetimlerine takıldı. ''Neden burada oturuyorsun?'' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını veren genç, para cezası yemekten kurtulamadı.

'CANIMIN SIKINTISINDAN' DEDİ

Ülkemizde binlerce insanın koronavirüse yakalanmasından sonra polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarken bazıları ise tüm uyarılara rağmen sorumsuzca davranışlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri ise uyarılara rağmen işi olmadan dışarı çıkan vatandaşları uyarıp ceza kesiyor. Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane'de de denetimlerini gerçekleştirdi. Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü. Gencin yanına giderek parkta ne yaptığını sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı. 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını veren gencin maske takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.

''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren genç, cezayı yedi

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYIYORLAR

Vatandaşların Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Caddesi'nde de koronavirüs uyarılarına aldırış etmediği görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu görülürken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Özellikle banka önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise maske bile takmaması pes dedirtti.

''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı

Kaynak: İHA

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''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
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