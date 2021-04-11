Necip Memili: Hayatım Değişti
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Necip Memili: Hayatım Değişti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Necip Memili: Hayatım Değişti

Başarılı oyuncu Necip Memili, ReTouch dergisinin Nisan sayısına röportaj vererek hakkında bilinmeyenleri anlattı.

8 ay önce baba olan Necip Memili, kızının doğumundan sonra hayatının değiştiğini ve her şeye dikkat ettiğini belirterek "8 aylık bir kız çocuğum var. ve fark ettim ki kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor. Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz. Bundan 1,5 sene önce ben, "Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum" diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize. Artık birinin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim. Kızımın ve eşimin" dedi.

Gün içerisinde yaşadığı olayları sürekli not aldığını söyleyen başarılı oyuncu " uzun süredi her şeyi not alıyorum. Günün tarihini yazar ve iki üç cümle karalarım. Mesela geçen gün, 6 sene önce yazdığım bir nota dönüp baktım iyi hissettirdi. Sadece deftere değil telefonumda da notlar kısmı çok doludur. Mesela eşimle daha ilk mesajlaşmalarımızı bile saklarım. Kızımın doğacağı günü haber aldığımda yemek masasına karaladım. Bunu seviyorum çünkü tarihe bir not hepsi. O notları hatırlamak istediğimde, hüzünlendiğimde, sevindiğimde, merak ettiğimde açıp bakıyorum.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:20:44. #1.16#
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