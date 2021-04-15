Necip Fazıl Kısakürek Eserleri! Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

Sözleri, şiirleri ve birçok yazısıyla tanıdığımız "Sultanu'ş Şuara" olan Necip Fazıl Kısakürek geride bıraktığı eserleri ile anılıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerini ve hayatını sizin için araştırdık. Peki, Necip Fazıl Kısakürek Eserleri! Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Merak edenler için konu ile ilgili detaylar haberimizde!

Sözleri, şiirleri ve birçok yazısıyla tanıdığımız "Sultanu'ş Şuara" olan Necip Fazıl Kısakürek geride bıraktığı eserleri ile anılıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerini ve hayatını sizin için araştırdık. Peki, Necip Fazıl Kısakürek Eserleri! Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Merak edenler için konu ile ilgili detaylar haberimizde!

NECİP FAZIL KISAKÜREK ESERLERİ!

Necip Fazıl Kısakürek birçok türde eser vermiştir. Bunlar; şiir, öykü, roman, tiyatro, makale, fıkra, hatıradır. En fazla şiir türünde yazan sanatçının bazı eserleri aşağıdaki gibidir.

Şiir

Örümcek Ağı (1925)

Kaldırımlar (1928)

Ben ve Ötesi (1932)

Sonsuzluk Kervanı (1955)

Çile (1962)

Şiirlerim (1969)

Öykü ve Roman

Ruh Burkuntularından Hikayeler (1965)

Aynadaki Yalan (1980)

Kafa Kağıdı (1984)

Tiyatro

Tohum (1935)

Bir Adam Yaratmak (1938)

Künye (1940)

Para (1942)

Namı Diğer Parmaksız Salih (1949)

Reis Bey (1964)

Abdülhamit Han (1969)

Hatıra-Makale- Monografi - Fıkra

Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil (1933)

Namık Kemal (1940)

Çerçeve (1940)

Son Devrin Din Mazlumları (1969)

Hitabe (1975)

İhtilal (1975)

Yılanlı Kuyudan (1970)

Hac (1973)

Babıali (1975)

İman ve İslam Atlası (1981)

NECİP FAZIL KISAKÜREK KİMDİR?

Ahmet Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904 yılında İstanbul'da doğan Türk şair, romancı, oyun yazarı ve İslamcı ideologtur.

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır.

1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır.

1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de Büyük Doğu Hareketi'nin ve antikomünizmin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır.

Necip Fazıl Kısakürek'in Çalışmaları

12 yaşında şiire başlayan Necip Fazıl'ın ilk şiir kitabı 17 yaşında iken yayımlandı ve şiirleri Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarında okutuldu. Genç yaşta yazdığı tiyatro eserleri, dönemin tiyatrolarında aylarca kapalı gişe sahnelendi.

Paris dönüşü yayımladığı Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları onu çok genç yaşta ünlü yaptı. Henüz otuz yaşına basmadan çıkardığı yeni şiir kitabı "Ben ve Ötesi" (1932) ile takdir toplamayı sürdürdü. Birçok kişi tarafından da çok sevilen şair, "Üstat Necip Fazıl Kısakürek" olarak anılmaya başlandı.

Necip Fazıl, 1934 yılında Nakşî şeyhi Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra İslami kimliği ile öne çıkmaya başladı. Bu dönemde, hemen tümünde üstün bir ahlak felsefesinin savunulduğu tiyatro eserlerini birbiri ardına kaleme aldı. Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih gibi piyesleri büyük ilgi gördü. Cinnet Mustatili adlı eserinde hapishane anıları yer alır.

Sık sık kapatılan veya toplatılan Büyük Doğu'nun çıkmadığı sürelerde günlük fıkra ve yazılarını Yeni İstanbul, Son Posta, Babıalide Sabah, Bugün, Millî Gazete, Her Gün ve Tercüman gazetelerinde yayımladı.

Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da ölmüştür.