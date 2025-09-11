Necati Arabacı yakalandı mı, Cehennem Necati ne yaptı, neden gözaltına alındı?

Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılarla gündeme gelen "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı Slovakya'da gözaltına alındı. Korumalarıyla bir restoranda yemek yerken gözaltına alınan Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

NECATİ ARABACI YAKALANDI MI?

Hells Angels adlı suç örgütünün üst düzey isimlerinden biri olan ve kamuoyunda "Cehennem Necati" olarak tanınan Necati Coşkun Arabacı'nın, Slovakya'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Geçmişte, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı gösterişli takılarla gündeme gelen Arabacı, Slovakya güvenlik güçleri tarafından korumalarıyla birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Arabacı, ifadesi alındıktan sonra ülkeyi 30 gün içinde terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.