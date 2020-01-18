NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı
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NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu Furkan Korkmaz rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu. Korkmaz bu performansla kendi kariyer rekorunu kırdı

18.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:58
NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 76ers'ın 'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.


Cuma gecesi oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers Chicago Bulls'u konuk etti. Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Joel Embiid'in yokluğunda 27 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli basketbolcu 24 sayılık performansını 4 rebound ve 1 blokla süsledi. Korkmaz aynı zamanda NBA kariyer rekorunu da kırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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