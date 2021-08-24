NBA 2K22 ne zaman çıkacak? NBA 2K22'nin fiyatı ve kapak yıldızları belli oldu!
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NBA 2K22 ne zaman çıkacak? NBA 2K22'nin fiyatı ve kapak yıldızları belli oldu!

NBA 2K22 ne zaman çıkacak? NBA 2K22'nin fiyatı ve kapak yıldızları belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Spor oyunlarının en popülerlerinden birisi olan NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K22 ne zaman çıkacak? NBA 2K22'nin fiyatı ne kadar? Merakla beklenen NBA serisinin yeni oyununa dair detayları sizler için derledik...

NBA 2K22 ne zaman çıkacak? 2K22'nin fiyatı ne kadar? soruları, dün yapılan tanıtımınların ardından yanıt buldu. Dijital ve fiziksel formatta üç sürüm sunulacak olan NBA 2K22: Standart Edition, Cross-gen Bundle ve NBA 75th Anniversary Edition olarak çıkış yapacak.

NBA KAPAK YILDIZI: LUKA DONCIC

Dallas Mavericks'ten Luka Doncic, hem Standart Edition hem de Cross-Gen Dijital Bundle'ın kapağını süslüyor. 75. yıldönümü kapağında ise Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar ve NBA'in şu anki yıldızı Kevin Durant'in bir araya geldiği bir kapak tasarlandı. NBA 2K20 ile oyuna dahil olan WNBA liginden ise Candace Parker'da kapakta yer alacak.

NBA 2K22 ne zaman çıkacak? NBA 2K22'nin fiyatı, kapak yıldızları belli oldu!

Genç yıldız olan Luka Doncic, "NBA 2K22 kapağında olmak büyük bir onurdur" diyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

NBA 2K22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

NBA 2K22'nin, tümü WNBA Sürümü, Legends Sürümü ve Standart 2k22 Sürümü dahil olmak üzere çeşitli kapakları ve beraberindeki ödülleri olan çeşitli sürümleri olacak.

NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.

NBA 2K22 FİYATI NE KADAR OLACAK?

NBA 2K22 için ön siparişler Türkiye'de henüz başlamamış olsa da NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyunun standart sürümü Steam üzerinden 429,00 TL ye satılacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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