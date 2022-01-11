Nazım'ın doğumunun 120. Yılında "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu ile anacak

Sefer-i Sahne Kültür Sanat Topluluğu tarafından sahnelenecek oyun usta şair Nazım Hikmet'indoğum günü olan 15 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da kısa adı BerKM olan Bergama Kültür Merkezi'nde Bergamalı sanatseverlerle buluşacak.

"Kuvayi Milliye Destanı" oyunun yönetmenliğini üstlenen Uğur Alparsan, Nazım Hikmet'in kurtuluş savaşını en iyi anlatan şair olduğuna dikkat çekerken, "Memleket ve sevda şairi Nazım Hikmet Ran, 120 yaşında. Büyük ustanın eseri Kuvayi Milliye Destanını doğum gününde sahneye taşımak bizim için büyük gurur" dedi. Sefer-i Sahne Tiyatro Topluluğu ile ilgili de bilgi veren Uğur Alparslan topluluğun 2015 yılından bu yana faaliyet yürüttüğünün altını çizerken amaçlarının toplumun her kesimine sanatı yaşatmak ve yaymak olduğunu söyledi.

Sefer-i Sahne Tiyatro Topluluğu olarak, 2015 yılından bu yana 80 civarı oyun sahnelediklerini belirten Alparslan: "Büyük usta Nazım Hikmet'in doğum gününde onun eserini Bergamalı sanatseverlerle buluşturmak Sefer-i Sahne için büyük bir onur. 2015 yılından bu yana 80 civarı oyunu sahnelere taşıdık. Bu oyunlar on binlerce kişiye ulaşırken binin üzerinde arkadaşımız görev aldı. Nazım Hikmet'in doğum gününde onun büyük bir eserini sahneye taşımanın yeri başka olacak. Şairimizin doğum günü için hazırladığımız özel gösterime destek olan Bergama Belediyesine ve Kozak Sanat Köyüne de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuvayi Milliye Destanının konusu:

Kuvayi Milliye Destanı, dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Kurtuluş Savaşını anlatan, edebi değeri yüksek ve önemli eserlerin başında geliyor.Nazım Hikmet, birçok açından ilklere sahip olan Kurtuluş Savaşını ve Türk insanın "kahramanlığını" yaşanmış öykülerden yola çıkarak destansı bir dil ile anlatıyor. Sefer-i Sahne bu eşsiz eseri 15 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Bergama Kültür Merkezinde sahneleyecek.

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