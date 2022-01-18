Nazım Hikmet 120'inci Doğum Gününde Menteşe'de Anıldı

MENTEŞE, MUĞLA (Bültenler) - Dünya Şairi Nazım Hikmet 120'inci doğum yıldönümünde Menteşe'de anıldı. Menteşe Belediyesi ve Muğla Sanatseverler Derneği (MUSANDER) işbirliğinde Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte MUSANDER Başkanı Sadettin Özbek ile dernek üyelerinden ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup Nazım şiirlerini seslendirirken, Müzisyen Hüsnü Özbilgi, Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan besteleri çaldı.

Nazım Hikmet'in Sarı Zeybek'e ithafen yazdığı 'Yaralı Hayalet' şiirinin okunması sırasında sahne mizanseninde yer alan bir Efe'nin sonrasında Kerimoğlu Zeybeği'nde diz dövmesi izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Anma etkinliğinde; Nail Ongun, Zeliha Afyonlu, Yasemin Duygulu, Emin Demirel, Mahmut Ünal, Hatice Ünal, Nesrin Tiriç, Nahide Uçar, Adin Derelioğlu, Mesrur Sabahoğlu, İlker Altınsoy, Berrin Duma, Osman Coşkun, İlhan Sözbilir, Ayşen Atalan Sözbilir ve Abdullah Demirel,Nazım Hikmet şiirlerini seslendirirken kendilerine gitarı ile Ozan Soykan eşlik etti.

Anma etkinliğinin ardından bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "120. Doğum gününde Dünya şairi Nazım Hikmeti anma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği Nazım Hikmet'in 20. Yüzyılın dünya edebiyatına mal olmuş, en büyük Türk şairidir. Nazım Hikmet, insan sevgisiyle dolu, yaşamı mücadele ile geçmiş önemli bir fikir, inanç ve hürriyet adamıdır. İnandığı yolda ne pahasına olursa olsun yürümüş; memleketini, insanını, yaşamayı, sevdayı iyi bilen; daha insanca eşit bir yaşam için, emperyalizme karşı mücadele eden ve politik görüşleri nedeniyle de yaşamının 13 yılını hapislerde geçiren bir fikir insanıdır. Şiirleri sınırların ötesine taşınmış, bir başkaldırı şairi olan Nazım Hikmet, tüm bunların yanında Türk dilini de dünyaya öğreten bir şairdir. Cumhuriyetin ve devrimlerin kenti Muğla ve Menteşe kendisine duyulan saygıyı, sevgiyi ve özlemi onun ismini yaşatan Akyol Nazım Hikmet parkında göstermiştir, her fırsatta bu farkı ortaya koymaya ve onu anmaya devam edecektir. Hepinize saygılar sunuyor, bu etkinlikte sazıyla, sözüyle, sesiyle yer alan kıymetli sanatçılarımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Menteşe Belediyesi ve MUSANDER işbirliğinde gerçekleştirilen Nazım Hikmet anma etkinliğine çok sayıda sanatseverin yanında CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Aycan, İYİ Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Gülgün Çolakoğlu, İyi Parti Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci katılırken, gecenin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

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