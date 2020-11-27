Nazilli'de firari operasyonu:  27 kişi tutuklandı
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Nazilli'de firari operasyonu:  27 kişi tutuklandı

27.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:05
Nazilli'de firari operasyonu:  27 kişi tutuklandı

AYDIN'ınN Nazilli ilçesinde, polisler tarafından çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı olan firari kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı.

AYDIN'ınN Nazilli ilçesinde, polisler tarafından çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı olan firari kişilere yönelik yapılan operasyonlarda  35 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara yönelik yürüttüğü mücadele kapsamında, hırsızlık, uyuşturucu ve dolandırıcılık  gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 14 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyonlar düzenledi. Son üç günde yapılan ve 50 polisin katıldığı operasyonlarda 35 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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