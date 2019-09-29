29.09.2019 19:16

Nazilli'de bisiklet tutkunları kalp sağlığı için pedalladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Dünya Kalp Günü' kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bisikletli yaşamın kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekildi.

Nazilli'de 'Dünya Kalp Günü' nedeniyle Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS), Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği ve bir bisiklet firmasının desteği ile bisiklet turu düzenlendi. Büyük bölümü NAZBİDOS üyesi bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Nazilli Belediyesi önünde toplandı. Etkinlik öncesinde, basın açıklamasını okuyan NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Bahtiyar Türk kalp ve damar hastalıklarının ölüm nedenlerinin başında geldiğine dikkat çekerek, fiziksel hareketsizliğin toplum sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını, araştırmaların bisiklet sürmenin bedensel faydalarının yanı sıra kalp rahatsızlıklarına neden olan stresin etkilerini ortadan kaldırırken, yağ yakmayı sağlayarak obeziteyi önlediği, kan dolaşımını düzenlediği ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğunu söyledi. Türk, Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, kalp hastalığı riskini azaltacak önlemlerin başında yer alan hareketliliğin birey sağlığı ve dolayısıyla toplum huzuru, ülke ekonomisi çevre ve yaşanabilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olan bisikletli yaşam konusunda farkındalık yaratarak 'Kalbin için pedalla' sloganıyla halk turu düzenlediklerini kaydetti. Konuşmaların ardından bisiklet tutkunları Belediye Meydanı ile İsabeyli Mahallesi'nde bulunan mesire yerine gidiş-dönüş olarak planlanan güzergahta yaklaşık 100 kişi pedal çevirerek, tur attı.

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ

-Bisiklet turundan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

Kaynak: DHA