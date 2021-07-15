Naz Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı.
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Naz Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı.

Naz Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı.
Hürriyet - Haberler | Magazin

Umudun sembolü haline gelen Neslican'ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican'ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Umudun sembolü haline gelen Neslican'ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican'ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

 Neslican'ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen 'Demir Kadın Neslican' filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

 Film, Neslican'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.

 Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği 'Demir Kadın Neslican' filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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