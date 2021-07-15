Naz Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı.

Umudun sembolü haline gelen Neslican'ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican'ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.