NAVI, "s1mple" belgeselinin gala yayınını Twitch'te yapacak!
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NAVI, "s1mple" belgeselinin gala yayınını Twitch'te yapacak!

NAVI, 's1mple' belgeselinin gala yayınını Twitch'te yapacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dünya'nın en iyi CS: GO oyuncularından biri olan Oleksandr "s1mple" Kostyliev'in belgeselinin gala yayını Twitch'te olacak.

Natus Vincere (NAVI), Dünya'nın en iyi oyuncularından biri olan Oleksandr "s1mple" Kostyliev'in belgeselini daha önce duyurmuştu. CS severler ve birçok s1mple hayranı belgesel hakkında yeni gelecek haberleri bekliyordu. Beklenen haber nihayet geldi ve gala yayınının Twitch'te olacağı duyuruldu.

, s1mple'ın hayatına yer verilecek. Eski ve şimdiki takım arkadaşlarından, ailesinden, yorumculardan, analistlerden ve Counter-Strike sahnesinden birçok isim yer alacak.

NAVI'nin CEO'su Yevhen Zolotarov, bir basın açıklamasında belgesel hakkında şu sözlere yer verdi; "2016'da yeni bir sözleşme imzaladığımız zamanı hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse, şimdi beş yıl önce olduğuna inanmak zor. Espor endüstrisi için beş yıl oldukça uzun bir süre."

Galayı izleyenler, s1mple'ın imzalı NAVI formasını elde etme şansına sahip olacak. Ayrıca izleyicileri, hem fiziksel hem de sanal öğelerin beklediği de belirtilenler arasında yer alıyor.

DMarket'in kurucu ortağı ve CEO'su Vlad Panchenko, "Oleksandr Kostyliev NAVI için değil, genel olarak bir efsanedir. Bu nedenle, NAVI gala yayını akışı sırasında düşecek öğeler de efsanevi ve benzersiz olacak."

Kaynak: Playerbros

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