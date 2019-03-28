Navaz Şerif'e Sağlık Nedenleriyle 6 Hafta İçin Kefaletle İzin

Yedi yıl hapis cezasına çarptırılan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, sağlık sorunları nedeniyle 6 haftalığına kefaletle serbest bırakıldı.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in 6 haftalığına kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Şerif, mahkemenin kararı üzerine dün tedavi görmek üzere tutuklu bulunduğu Lahor'daki Kot Lakhpat hapishaneden ayrıldı. Kızı Meryem Navaz'a göre, Navaz Şerif haftalarda anjin ataklarından muzdaripti.

Danıştay Başkanı Asif Saeed Khosa başkanlığında 3 kişiden oluşan yüksek mahkeme dün 69 yaşındaki Şerif'in başvurusunu kabul ederek, ülke içinde kendi seçtiği herhangi bir sağlık kuruluşunda tedavi görmesine izin vernişti.

Navaz Şerif tarafından Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, Şerif'in 2001 yılında Suudi Arabistan'daki çelik fabrikasını almasını sağlayan gelirinin kaynağını delillendiremediğine hükmetmiş, 24 Aralık 2018'de 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA